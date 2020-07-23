Собянин рассказал о развитии природных территорий в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал, что создание и развитие природных заповедных зон является одним из приоритетов для столицы. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Каждая особо охраняемая природная территория – это своеобразный парк с особыми экологическими требованиями", – подчеркнул градоначальник.

Собянин объяснил, что, несмотря на такой статус зеленых зон, городские власти могут создать условия для комфортного сосуществования природы и людей.

"Природные территории надо развивать: делать детские, спортивные площадки, пешеходные экологические тропы и так далее. Это обязательно", – пояснил мэр.

За последний год в Москве были образованы 18 особо охраняемых природных территорий. Общая площадь этих зон составляет более 17 тысяч гектаров.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в число новых заповедных территорий города вошли заказник "Долина реки Очаковки", природно-исторический парк "Кусково", ландшафтный заказник "Химкинский" и памятник природы "Лесная балка в Химкинском лесопарке".

Всего же в столице 140 природных территорий на площади свыше 19 тысяч гектаров. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, в отдельных зонах обитают редкие животные, внесенные в Красную книгу Москвы.

