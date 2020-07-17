Площадки для взрослых: как в столице развивают игровую среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Игровые комплексы для взрослых жителей столицы начали активно устанавливать в городе в рамках программы "Мой район". Пока ребенок гуляет со сверстниками, родители могут развлечься и сами.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в системе городской инфраструктуры появилось сразу несколько площадок, где можно покататься на качелях или поиграть на музыкальных инструментах.
Большие городские качели изначально появились во время благоустройства на Триумфальной площади в центре столицы. Площадка стала очень популярной, и была позже воспроизведена на Новом Арбате – также после реконструкции.
По программе "Мой район" устанавливают аттракцион и в других районах Москвы. Качели теперь есть в зоне отдыха "Лианозовский променад", на площади Академика Курчатова в Щукине и на Осеннем бульваре в Крылатском.
Еще несколько комплексов с качелями разместили в парке Победы в Зеленограде. Они расположены с видом на Большой городской пруд. Похожий принцип был применен в случае с качелями в парках 850-летия Москвы и "Братеевская пойма" – с них открывается вид на Москву-реку.
Наконец, качели установили в парке "Ходынское поле", причем в самой высокой его точке, и парке Света в Бибиреве, который создали по программе "Мой район" в 2019 году. В темноте этот районный комплекс светится.
Еще одно популярное городское развлечение – горки-желоба. Размещают их на искусственных холмах, и прокатиться могут как дети, так и взрослые. Например, такую горку можно найти на площадке "Авиатор" в парке "Ходынское поле", а также в парке Света.
В Делегатском парке Москвы посетителям предлагают прокатиться на тарзанках. Здесь установлены два комплекса, причем длина самого большого составляет 51 метр. Тарзанки выдерживают вес до 80 килограммов.
Новые площадки для отдыха в рамках программы "Мой район" проектируют с учетом "тихих" развлечений. В некоторых городских парках – Лианозове, "Торфянке", "Кузьминках" и ряде других – размещены столы с разметкой для шахмат.
В парке "Братеевская пойма", в парке "Ватутинки" и в парке "Пыхтино" оборудованы площадки для игры в городки, а в Парке Горького и в Делегатском парке можно сыграть в петанк.
В некоторых городских территориях для отдыха также появились лабиринты. Разработанные ландшафтными дизайнерами тропы-загадки есть на ВДНХ и на Ходынском поле. В первом случае, ориентацию в пространстве осложняют зеркальные отражения.
Наконец, среди москвичей очень популярны сухие фонтаны. В городе они появились в 2013 году. Самые большие площадки – "Музеон" и "Ходынское поле", но найти их также можно в Бабушкинском парке, парке "Садовники", в Сиреневом саду и ряде других природных территорий.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице продолжается благоустройство городских парков по программе "Мой район". Предложить идеи по улучшению зеленых территорий могут и сами жители.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: