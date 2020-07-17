Площадки для взрослых: как в столице развивают игровую среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Игровые комплексы для взрослых жителей столицы начали активно устанавливать в городе в рамках программы "Мой район". Пока ребенок гуляет со сверстниками, родители могут развлечься и сами.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в системе городской инфраструктуры появилось сразу несколько площадок, где можно покататься на качелях или поиграть на музыкальных инструментах.

Большие городские качели изначально появились во время благоустройства на Триумфальной площади в центре столицы. Площадка стала очень популярной, и была позже воспроизведена на Новом Арбате – также после реконструкции.

По программе "Мой район" устанавливают аттракцион и в других районах Москвы. Качели теперь есть в зоне отдыха "Лианозовский променад", на площади Академика Курчатова в Щукине и на Осеннем бульваре в Крылатском.

Еще несколько комплексов с качелями разместили в парке Победы в Зеленограде. Они расположены с видом на Большой городской пруд. Похожий принцип был применен в случае с качелями в парках 850-летия Москвы и "Братеевская пойма" – с них открывается вид на Москву-реку.

Наконец, качели установили в парке "Ходынское поле", причем в самой высокой его точке, и парке Света в Бибиреве, который создали по программе "Мой район" в 2019 году. В темноте этот районный комплекс светится.

Еще одно популярное городское развлечение – горки-желоба. Размещают их на искусственных холмах, и прокатиться могут как дети, так и взрослые. Например, такую горку можно найти на площадке "Авиатор" в парке "Ходынское поле", а также в парке Света.

В Делегатском парке Москвы посетителям предлагают прокатиться на тарзанках. Здесь установлены два комплекса, причем длина самого большого составляет 51 метр. Тарзанки выдерживают вес до 80 килограммов.

Новые площадки для отдыха в рамках программы "Мой район" проектируют с учетом "тихих" развлечений. В некоторых городских парках – Лианозове, "Торфянке", "Кузьминках" и ряде других – размещены столы с разметкой для шахмат.

В парке "Братеевская пойма", в парке "Ватутинки" и в парке "Пыхтино" оборудованы площадки для игры в городки, а в Парке Горького и в Делегатском парке можно сыграть в петанк.

В некоторых городских территориях для отдыха также появились лабиринты. Разработанные ландшафтными дизайнерами тропы-загадки есть на ВДНХ и на Ходынском поле. В первом случае, ориентацию в пространстве осложняют зеркальные отражения.

Наконец, среди москвичей очень популярны сухие фонтаны. В городе они появились в 2013 году. Самые большие площадки – "Музеон" и "Ходынское поле", но найти их также можно в Бабушкинском парке, парке "Садовники", в Сиреневом саду и ряде других природных территорий.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице продолжается благоустройство городских парков по программе "Мой район". Предложить идеи по улучшению зеленых территорий могут и сами жители.

