Новые площадки для отдыха и спорта появятся около села Троице-Лыково

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В столице около села Троице-Лыково могут появиться новые площадки для отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, реорганизация и обновление береговой линии улучшит качество городской среды и увеличит количество общественных пространств в СЗАО.
Как уточняется, проектируемая территория состоит из двух частей.
"На участке, граничащем со стадионом "Янтарь", планируется создать пять общественных и столько же тематических центров, в том числе спортплощадку ГТО, конно-спортивный комплекс для обучения и занятий верховой ездой, детский игровой центр", – приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Он добавил, что там же появится спортивный кластер, который будет включать скейт-парк, кардио- и силовой тренинги, а также площадки для занятий спортом.
Для комфортного отдыха посетителей предусмотрены площадки с беседками и мангалами для барбекю.
В другой части территории планируется сделать площадку для пляжного отдыха, арт-кафе, байк-парк, а также организовать там веломаршрут "Горный".
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что три уникальных "сада здоровья" созданы на природных территориях в Москве. Там можно отдохнуть и позаниматься спортом.
Он напомнил, что "Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" – в ландшафтном парке заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" – в природном заказнике "Долина реки Сетунь".
В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.
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