Благоустройство парков продолжается в столице по программе "Мой район"

13:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Благоустройство городских парков продолжается в столице по программе "Мой район", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, каждый москвич может предложить идею для своего района.
Сегодня в парках любой желающий может заняться спортом. Спортивные кластеры в зеленых зонах оснащены всем необходимым оборудованием, причем подобные площадки будут создаваться в разных уголках Москвы.
"Мой район" – программа системного развития целых кварталов. Появляются новые пространства для спорта и отдыха, строятся школы, детские сады, физкультурные комплексы. Становятся более современными и привлекательными библиотеки с культурными центрами, вводятся новые маршруты общественного транспорта. И что важно, каждый москвич может предложить идею для своего района", – отметила Сергунина.
Городская программа стартовала в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов. Как заявил Сергей Собянин, его ключевая цель – создать равные условия для жителей всех районов Москвы.
В рамках программы на благоустроенных улицах в несколько раз увеличилось число пешеходов, в четыре раза возросло количество зданий с архитектурной подсветкой, а освещенность дворов увеличилась в три раза. В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города.
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