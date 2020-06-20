Благоустройство парков продолжается в столице по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благоустройство городских парков продолжается в столице по программе "Мой район", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, каждый москвич может предложить идею для своего района.

Сегодня в парках любой желающий может заняться спортом. Спортивные кластеры в зеленых зонах оснащены всем необходимым оборудованием, причем подобные площадки будут создаваться в разных уголках Москвы.

"Мой район" – программа системного развития целых кварталов. Появляются новые пространства для спорта и отдыха, строятся школы, детские сады, физкультурные комплексы. Становятся более современными и привлекательными библиотеки с культурными центрами, вводятся новые маршруты общественного транспорта. И что важно, каждый москвич может предложить идею для своего района", – отметила Сергунина.

Городская программа стартовала в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов. Как заявил Сергей Собянин, его ключевая цель – создать равные условия для жителей всех районов Москвы.

В рамках программы на благоустроенных улицах в несколько раз увеличилось число пешеходов, в четыре раза возросло количество зданий с архитектурной подсветкой, а освещенность дворов увеличилась в три раза. В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города.