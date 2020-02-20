Собянин рассказал о ходе программы "Мой район" в Чертанове Центральном

17:11
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин определил акценты и сроки реализации программы "Мой район" в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом он написал на своих официальных страницах в Twitter и "ВКонтакте".
"У жителей Чертанова Центрального теперь МФЦ ближе к дому. Все важное для комфортной жизни должно быть в каждом округе. Именно об этом программа комплексного благоустройства "Мой район", – написал Собянин.
Мэр города рассказал, что за счет программы "Мой район" обновили здание детской школы искусств "Тутти" и благоустроили старинную Липовую аллею. В ближайшие годы завершится строительство и будут открыты спортивный комплекс с ледовым катком и два физкультурно-оздоровительных комплекса.
Также специалисты приведут в порядок детскую и взрослую поликлиники, библиотеку № 51, благоустроят "Каскад Кировоградских прудов", парк у Красного пруда и площади для авиамоделирования на улице Красного Маяка.
Сергей Собянин отмечал, что на сегодняшний день стоит главная задача – сформировать в Южном округе комфортный район, который будет постепенно и комплексно развиваться.
Городская программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов. Как заявил тогда Сергей Собянин, его ключевая цель – это создать равные условия для жителей всех районов Москвы.
В рамках программы на благоустроенных улицах в несколько раз увеличилось число пешеходов, в четыре раза возросло количество зданий с архитектурной подсветкой, а освещенность столичных дворов увеличилась в три раза. В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города.
Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юге Москвы
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