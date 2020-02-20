Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе "Мой район"

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Чертаново Центральное планируется благоустроить в течение трех лет в рамках реализации программы "Мой район". Об этом сообщил Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".
На открытии флагманского офиса "Мои документы" в районе мэр перечислил основные направления предстоящих работ.
"Для Чертанова Центрального – это капитальная реконструкция детской и взрослой поликлиник, действующей библиотеки и двух парков: "Каскадные пруды" и "Красное". Ряд других территорий, в том числе дворовые территории и улицы", – заявил мэр.
По словам Собянина, конечная цель – сформировать в Южном округе комфортный район, который будет постепенно и комплексно развиваться.
Ожидается, что в ближайшее время завершится строительство и будут открыты спортивный комплекс с ледовым катком и залом общефизической подготовки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На очереди – ремонт взрослой и детской поликлиник и завершение реконструкции библиотеки № 151.
В предстоящие планы внесена модернизация кордодрома – площади для запуска авиамоделей на улице Красного Маяка.
Ранее в районе Чертаново Центральное за счет программы "Мой район" удалось стабилизировать транспортную ситуацию, а также привести в порядок уличные объекты. Кроме того, здесь обновили здание детской школы искусств "Тутти".
Городская программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Как заявил тогда Сергей Собянин, его ключевая цель – это создать равные условия для жителей всех районов Москвы. В феврале 2020 года мэр рассказал, как проект развивается на примере столичного района Куркино.
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