Собянин призвал развивать заброшенные промышленные территории

14:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин в ходе заседания коллегии столичного Стройкомплекса призвал развивать заброшенные промышленные территории в столице, сообщает Агентство "Москва".
"Мы должны видеть, как развивается город, не допускать перекосов. Развивать в первую очередь промышленные и брошенные территории, развивать рабочие места на периферии города, уменьшать маятниковую миграцию, создавать комплексное обустройство наших районов по программе "Мой район". Мы должны видеть и чувствовать город, как он развивается. И это тоже во многом задача строительного комплекса", – заявил мэр.
Также глава города призвал инвесторов оказывать содействие Стройкомплексу в строительстве объектов.
По его словам, любые стройки должны идти на благо города и его жителей. Мэр назвал строителей драйвером экономики Москвы и во многом основой его развития. Он подчеркнул, что город, который не строится и не обновляется, обречен на медленное затухание.
Ранее сообщалось, что за прошедший год на территориях столичных промзон возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Главным городским проектом редевелопмента в прошлом году стал бывший завод "ЗИЛ". На его территории планируют возвести порядка шести миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,6 миллиона отдадут под жилье.
Еще одной точкой роста в ушедшем году стала территория бывшего завода "Серп и молот". Там появятся две школы, восемь детских садов и поликлиника. На территории будет возведено 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Уже построено свыше 360 тысяч квадратных метров жилья.
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