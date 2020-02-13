Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы "Мой район"

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Сергей Собянин обсудил ход реализации программы "Мой район" в районе Куркино. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и в Twitter.

"Куркино – молодой московский район, и здесь очень много детей. За последние девять лет мы построили 5 детских садов и 2 школы. Но надо больше, и уже в сентябре этого года открываем на Воротынской улице комбинированную школу – детсад на 300 мест. В планах еще одно такое здание", – написал мэр.

Он также напомнил о комплексном подходе к развитию столичных районов в рамках программы "Мой район".

"К развитию районов мы подходим комплексно, и строительство соцобъектов – лишь часть программы #Мойрайон. С участием местных жителей привели в порядок парки "Пальмира", "Зеленый театр" и Детский парк в 3-м микрорайоне. Сделали реконструкцию горнолыжного комплекса "Куркино". <…> Строим новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и зданием молодежного центра спортивных волонтеров. В планах – закупка медоборудования для поликлиники № 219, благоустройство дворов и ремонт подъездов многоквартирных домов", – отметил Собянин.

В программу "Мой район" входят мероприятия по созданию благоприятной городской среды, решению транспортных проблем, повышению качества образовательных и медицинских услуг, созданию дополнительных возможностей для занятий физической культурой, благоустройству местных достопримечательностей и многое другое в зависимости от пожеланий жителей конкретных районов.

Район Куркино находится между Химками и районами Северное Тушино и Молжаниновским. Южной границей района является МКАД, северной – Машкинское шоссе. В Куркине проживает более 34 тысяч человек.

В 2018–2019 годах благоустроили три парка – "Пальмира", "Зеленый театр" и Детский парк в 3-м микрорайоне, а также улицу Ландышевую до горнолыжного склона с устройством тротуара и монтажом уличного освещения. Также там реконструировали спорткомплекс "Куркино".

Еще одним крупным проектом стало строительство нового ФОКа с бассейном и зданием молодежного центра спортивных волонтеров.

Кроме того, оборудовали 150 парковочных мест на улице Родионовской, озеленили три двора и две школьные территории, благоустроили 19 дворов, отремонтировали 67 подъездов.

