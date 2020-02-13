Еще одна начальная школа с детским садом откроется в Куркине в сентябре

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Еще одна начальная школа с детским садом откроется в районе Куркино в сентябре 2020 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства нового здания школы № 1985 на улице Воротынской.

"Куркино – у нас район молодежный, поэтому требуется строительство школьных, дошкольных учреждений. Мы за последние годы построили семь объектов, которых все равно оказалось мало. Строим еще два. Один из них практически готов, будет сдан в сентябре. И еще один должен быть (сдан. – Прим. ред.) у нас в 2021 году", – отметил мэр.

Как доложил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, вторая из строящихся в Куркине школ будет открыта в 2021 году к началу нового учебного года. Оба объекта представляют собой комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением.

Строительство новой школы – детского сада на Воротынской улице начали в январе 2018 года.

Планируется, что в трехэтажном здании разместятся классы начальной школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 мест. При этом разделение мест на школьные и дошкольные является примерным. Это будет здание-трансформер. В зависимости от потребности в нем можно разместить либо начальную школу, либо детский сад, либо совмещать обе функции.

Световые проемы заполнят оконные блоки из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. На первом этаже в блоке помещений детского сада разместят четыре групповые ячейки, кружковую, зал для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда, столовую.

В блоке начальной школы на втором этаже расположатся четыре учебных класса, игровая комната и два спальных помещения для групп продленного дня. Тут же оборудуют спортивный зал с раздевалками и душевыми, в котором можно будет организовать занятия двух классов одновременно.

На втором этаже будет находиться актовый зал с двумя артистическими комнатами и кладовой. А на третьем – четыре учебных класса, специализированный учебный кабинет труда и изобразительного искусства, два кабинета дополнительного образования, библиотека с читальным залом, медиатека и учительская.

В новом здании создадут максимально комфортные условия для сотрудников и учащихся, включая маломобильных детей. Здание оснастят современными инженерными системами, мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием для ведения учебного процесса.

На прилегающей к зданию территории оборудуют детские и спортивные площадки. Также специалисты установят теневые навесы, малые архитектурные формы, территорию благоустроят.

Завершить строительство школьного здания планируется в мае этого года, а в сентябре школа с детским садом откроет свои двери для первых учеников.

В начале февраля стало известно, что в поселении Сосенском в ТиНАО построят школу со спортивным ядром на 1 325 человек. Здание запроектировано в стилистике постмодернизма.

Белые и серые оштукатуренные поверхности фасада будут сочетаться с алюминиевыми листами, натуральным камнем и витражным остеклением. Общая площадь школы составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Предусмотрены учебные классы, информационный центр, медиатека и библиотека, столовая, спортзалы и мастерские.

С уровня четвертого этажа во двор спускаются ступени открытого амфитеатра, где в теплое время года можно проводить занятия на свежем воздухе. Зонирование внутренних пространств предусматривает разделение потоков младшей и старшей школы.

Ранее Собянин сообщил, что в I квартале 2020 года в Щербинке откроют два детских сада для 400 малышей. Также до конца года планируется достроить школу на 550 мест.

Кроме того, началось строительство двух корпусов школы на улице Местечко Барыши, которая примет 1 100 учеников. Работы должны завершить в 2022 году.