Здание школы в стиле постмодернизм построят в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Школу со спортивным ядром на 1 325 человек построят в поселении Сосенском в ТиНАО. Здание запроектировано в стилистике постмодернизма, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Здание новой школы будет четырехэтажным. Белые и серые оштукатуренные поверхности фасада будут сочетаться с алюминиевыми листами, натуральным камнем и витражным остеклением.

Общая площадь школы составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Предусмотрены учебные классы, информационный центр, медиатека и библиотека, столовая, спортзалы и мастерские.

С уровня четвертого этажа во двор спускаются ступени открытого амфитеатра, где в теплое время года можно проводить занятия на свежем воздухе. Зонирование внутренних пространств предусматривает разделение потоков младшей и старшей школы.

На прилегающей территории сохранят деревья и высадят дополнительно крупные кустарники и цветники. Для детей сделают физкультурно-спортивную зону, площадки для отдыха и культурно-досуговых мероприятий.

Спортивное ядро будет включать площадки для игры в волейбол, футбол, занятий гимнастикой, сектора для прыжков в длину и метания снарядов; предусмотрены две беговые дорожки.

Спортивные сектора подсветят прожекторами, для основного освещения используют мачтовые фонари, а для локального освещения – светильники торшерного типа.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в I квартале 2020 года в Щербинке откроют два детских сада для 400 малышей. Также до конца года планируется достроить школу на 550 мест.

Кроме того, началось строительство двух корпусов школы на улице Местечко Барыши, которая примет 1100 учеников. Работы должны завершить в 2022 году.