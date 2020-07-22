Собянин рассказал об особенностях новых заповедных территорий столицы

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Сергей Собянин рассказал о новых заповедных территориях Москвы. Речь идет о ландшафтном заказнике "Долина реки Очаковки", природно-историческом парке "Кусково", ландшафтном заказнике "Химкинский" и памятнике природы "Лесная балка в Химкинском лесопарке".

Главной ценностью "Долины реки Очаковки" мэр назвал нетипичные для Москвы ландшафты. По его словам, здесь обитают 12 краснокнижных видов птиц: красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие. Также встречаются и редкие животные: ласка, полевка-экономка и мышь-малютка.

Что касается "Кускова", то придать ему статус особо охраняемой природной территории просили местные жители, подчеркнул Собянин.

"Конечно, эту территорию сложно назвать заповедной. Скорее, это огромный парк, в котором ежедневно отдыхают тысячи людей. Но все же в "Кускове" обитают более 50 видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы", – написал мэр на своем персональном сайте.

В частности, в этом парке можно встретить майский ландыш и желтый ирис, тетеревятников и ушастую сову.

Собянин также рассказал, что на большой природной территории в Ховрине и Левобережном произрастают 80–90-летние сосны, что для Москвы – редкость.

Он отметил, что в лесной балке с временным ручьем Воробьевка, протекающим по ее днищу, можно встретить ласку, зайца-беляка и белок. Здесь же гнездятся буроголовая гаичка, сойка и королек.

Мэр ранее сообщил, что подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1,730 тысячи гектаров. По его словам, каждая из них – уникальный объект природы.

Собянин подчеркнул, что создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития столицы. Он отметил, что необходимо учесть множество нюансов, а также обсудить проект с тысячами заинтересованных людей.

