Глава Башкирии объявил Куштау памятником природы

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Природную территорию горы Куштау в Башкирии глава республики объявил памятником природы регионального значения, сообщает RT.

Соответствующее постановление о создании особо охраняемой природной территории подписал Радий Хабиров.

"В вопросе Куштау – точка. И это решение – прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово", – сообщил Хабиров.

Теперь за природой, растениями, животными и уникальными природными ландшафтами шихана Куштау будет особый контроль. Отмечается, что природная территория расположена в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Их администрациям рекомендовано производить землеустройство с учетом режима особо охраняемой природной территории.

Ранее гору Куштау хотела разработать Башкирская содовая компания из-за нехватки сырья. Однако на защиту природного объекта вышли экологи и активисты.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гору не будут разрабатывать, пока стороны не найдут компромисс. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.

Позднее Хабиров заявил, что горе Куштау присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.

