Глава Башкирии объявил Куштау памятником природы

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов
Природную территорию горы Куштау в Башкирии глава республики объявил памятником природы регионального значения, сообщает RT.
Соответствующее постановление о создании особо охраняемой природной территории подписал Радий Хабиров.
"В вопросе Куштау – точка. И это решение – прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово", – сообщил Хабиров.
Теперь за природой, растениями, животными и уникальными природными ландшафтами шихана Куштау будет особый контроль. Отмечается, что природная территория расположена в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Их администрациям рекомендовано производить землеустройство с учетом режима особо охраняемой природной территории.
Ранее гору Куштау хотела разработать Башкирская содовая компания из-за нехватки сырья. Однако на защиту природного объекта вышли экологи и активисты.
В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гору не будут разрабатывать, пока стороны не найдут компромисс. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.
Позднее Хабиров заявил, что горе Куштау присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.
Воды Байкала почернели из-за стоков очистных сооружений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: