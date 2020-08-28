Генпрокуратура заявила о незаконности захвата Башкирской содовой компании

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Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из чужого незаконного владения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Андрея Иванова.

Он отметил, что такой вывод был сделан после проверки, организованной Генпрокуратурой по поручению президента России Владимира Путина.

"В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", – сообщил Иванов.

Он добавил, что материалы проверки также были отправлены в Следственный комитет на предмет возбуждения уголовного дела против местных чиновников.

Поручение о проверке Путин дал 26 августа на совещании с членами правительства. Он выразил сомнение в том, что целью акционеров является долгосрочное развитие компании. Он назвал их деятельность выкачиванием средств любой ценой.

Из-за разработки горы Башкирской содовой компанией 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии протестовали экоактивисты. Позже к ним прибыл глава региона Радий Хабиров и заявил, что работы на горе приостановлены. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.

21 августа глава Башкирии Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.