Фото: ТАСС/Вадим Брайдов
Горе Куштау присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с экозащитниками он заявил, что гору не будут разрабатывать, пока стороны не найдут компромисс.
"Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение – 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна", – сказал Хабиров.
Куштау – одиночная гора в районе города Стерлитамака. Из-за нехватки сырья Башкирской содовой компании было разрешено вести разработку горы. В начале августа на горе начали вырубать лес, на защиту горы встали экологи, которые опасаются, что Куштау просто исчезнет. Хабиров тогда заявил о приостановке работ до того момента, когда найдется компромисс. Он призвал наиболее активных экозащитников сесть за стол переговоров.
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