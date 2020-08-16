Глава Башкирии заявил о приостановке работ на горе Куштау

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил на встрече с протестующими против разработки горы Куштау о приостановке работ до того момента, когда найдется компромисс. Об этом сообщается на официальном портале Хабирова.

"На шихан Куштау никто не зайдет, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение", – отметил он.

"Нам всем нужно остановиться. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации", – подчеркнул Хабиров.

Куштау – одиночная гора в районе города Стерлитамака. Из-за нехватки сырья Башкирской содовой компании было разрешено вести разработку горы, но экозащитники выступили против работ.

Ранее в России создана правительственная комиссия по охране Байкала. Ее возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко.