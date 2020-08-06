В России создана правительственная комиссия по охране Байкала

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский
Состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала утвержден. Соответствующее решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее заместителями назначены руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Ранее стало известно, что в России ликвидируют объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
На главном острове Байкала устроили пенную вечеринку