В России ликвидируют объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера

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Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", согласно которому в стране должны ликвидировать объекты, наиболее вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению пресс-службы Кремля, уничтожение опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое будет проводиться в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Ранее метеоролог предупредил о революционных изменениях климата. По его словам, каждый год, начиная с ближайшего пятилетия, температура будет увеличиваться на 1 градус, чем в доиндустриальный период.