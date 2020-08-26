Путин поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться с ситуацией вокруг БСК

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг "Башкирской содовой компании", сообщает РИА Новости.
На совещании с членами правительства Путин выразил сомнение в том, что сегодня целью акционеров является долгосрочное развитие компании.
"Похоже на выкачивание средств любой ценой. Прошу разобраться в ситуации и предложить решение", – сказал президент.
Из-за разработки горы Башкирской содовой компанией 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии протестовали экоактивисты. Позже к ним прибыл глава региона Радий Хабиров и заявил, что работы на горе приостановлены. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.
21 августа глава Башкирии Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.
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