Путин поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться с ситуацией вокруг БСК

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг "Башкирской содовой компании", сообщает РИА Новости.

На совещании с членами правительства Путин выразил сомнение в том, что сегодня целью акционеров является долгосрочное развитие компании.

"Похоже на выкачивание средств любой ценой. Прошу разобраться в ситуации и предложить решение", – сказал президент.

Из-за разработки горы Башкирской содовой компанией 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии протестовали экоактивисты. Позже к ним прибыл глава региона Радий Хабиров и заявил, что работы на горе приостановлены. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.

21 августа глава Башкирии Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.