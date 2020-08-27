Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау, которую планировала разрабатывать Башкирская содовая компания (БСК), можно считать исчерпанной.

По его словам, конфликт закончился, "когда жители нашей республики очень объединенно и очень солидарно сказали "нет". После этого власти "начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать", отметил Хабиров в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что правоохранительные органы изучат обстоятельства сделки по приватизации БСК, так как государство потеряло десятки миллиардов рублей. Ранее на правительственном совещании это поручил сделать Владимир Путин. Он возмутился "печальной историей" вокруг Куштау.

В середине августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии прошли протесты из-за разработки горы. На место приехал глава региона и пообещал остановить работы до достижения компромисса. На ее склоне горы расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.