Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

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Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточняется, арест наложен на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций БСК. Отмечалось, что в рамках доследственной проверки поручено выяснить обстоятельства сокращения доли государства в БСК.
28 августа Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества БСК из чужого незаконного владения. Такой вывод был сделан после проверки, организованной Генпрокуратурой по поручению Владимира Путина.
Поручение о проверке президент РФ дал 26 августа на совещании с членами правительства. Он выразил сомнение в том, что целью акционеров является долгосрочное развитие компании. Он назвал их деятельность выкачиванием средств любой ценой.
Из-за разработки горы Башкирской содовой компанией 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии протестовали экоактивисты. Позже к ним прибыл глава региона Радий Хабиров и заявил, что работы на горе приостановлены. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.
21 августа Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау подчеркнул, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.
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