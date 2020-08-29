Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить отчуждение госакций БСК

13:20
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом говорится на сайте СК.
Как отмечается, в рамках доследственной проверки поручено выяснить обстоятельства сокращения доли государства в БСК.
"Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы", – сообщается в релизе.
Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.
28 августа Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества БСК из чужого незаконного владения. Такой вывод был сделан после проверки, организованной Генпрокуратурой по поручению Владимира Путина.
Поручение о проверке президент РФ дал 26 августа на совещании с членами правительства. Он выразил сомнение в том, что целью акционеров является долгосрочное развитие компании. Он назвал их деятельность выкачиванием средств любой ценой.
Из-за разработки горы Башкирской содовой компанией 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии протестовали экоактивисты. Позже к ним прибыл глава региона Радий Хабиров и заявил, что работы на горе приостановлены. Он пообещал создать координационный совет по вопросу горы.
21 августа Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау подчеркнул, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.
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