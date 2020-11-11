В Москве работают 29 организаций поддержки семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве работают 29 организаций поддержки семьи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Для поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Москве, работают 29 организаций поддержки семьи и детства: 26 "Моих семейных центров", а также кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево", – рассказала Ракова.

Она отметила, что центры оказывают социальную поддержку семьям с детьми. По ее словам, многодетные семьи могут оформить льготы по налогу на имущество, получить сертификат на материнский капитал, соцподдержку по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи, карту москвича и другое.

"Многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание. Кроме того, раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет 10 560 рублей на форму", – добавила Ракова.

Ранее стало известно, что льготный статус для многодетных семей теперь можно получить в упрощенном порядке. Он присваивается родителям или усыновителям и детям, которые проживают в семье, где родились или воспитываются трое и более детей. Статус действует до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах – 18 лет.

Сообщалось, что предоставлять справку об обучении в школе необходимо будет лишь тем, кто обучается в частных или федеральных учебных заведениях. В остальных случаях это будет подтверждаться автоматически. Кроме этого, органы власти будут самостоятельно проверять необходимые сведения о членах семьи. Исключения составят случаи, когда это невозможно по объективным причинам.

