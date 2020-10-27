Молочные кухни с начала года выдали более 9 млн продуктовых наборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала года столичные молочно-раздаточные пункты выдали свыше 9,2 миллиона продуктовых наборов на сумму более 2,5 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Беременные женщины и кормящие матери получили более 1,4 миллиона наборов, а для питания детей было выдано почти 7,8 миллиона наборов. Состав набора для детей до года включает в себя сухую и жидкую молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, кашу. Для детей до трех лет выдают молоко, кефир, творог и фруктовое пюре.
Многодетным семьям, детям с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет и ребятам с инвалидностью выдают молоко. Оформить рецепт на молочную кухню для детей и кормящих матерей можно у врача-педиатра. Беременные для получения рецепта должны обратиться в женскую консультацию.
Всего в городе функционируют 252 молочно-раздаточных пункта. Получить бесплатные наборы можно с 06:30 до 15:00. Обеденный перерыв составляет полчаса – с 12:30 до 13:00. Отмечается, что благодаря такому графику удается избежать очередей.
На прошлой неделе новый молочно-раздаточный пункт открылся в поселении Сосенском в ТиНАО. Объект открыли по просьбам местных жителей, которым ранее приходилось ходить на молочные кухни в Коммунарке. Теперь продукты в новом пункте будут предоставлять для двух тысяч граждан льготных категорий.
Оформить заявку на получение продукции в Сосенском можно по телефону +7 (495) 955-89-59. Также можно заполнить форму обратной связи на сайте или лично узнать все подробности в самом пункте.
В августе 2020 года сообщалось, что более 327 тысяч москвичей ежемесячно получают полезные продукты в молочно-раздаточных пунктах столичного департамента здравоохранения.
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