Молочно-раздаточный пункт открыли в ТиНАО

07:30
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Новый молочно-раздаточный пункт открылся в поселении Сосенском в ТиНАО. Он заработал 15 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Объект открыли по просьбам местных жителей, которым ранее приходилось ходить на молочные кухни в Коммунарке. Теперь продукты в новом пункте будут предоставлять для двух тысяч граждан льготных категорий.
Оформить заявку на получение продукции в Сосенском можно по телефону +7 (495) 955-89-59. Также можно заполнить форму обратной связи на сайте или лично узнать все подробности в самом пункте.
Здание молочной кухни обустроили всем необходимым. Под зону ожидания отвели 20 квадратных метров из 100. Вход оборудовали пандусами для колясок, внутри нанесли социальную разметку.
Отмечается, что продукты предусмотрены для беременных женщин, кормящих матерей, а также для детей в возрасте до трех лет, для детей из многодетных семей в возрасте до семи лет, детей с хроническими заболеваниями – до 15 лет и детей-инвалидов. В зависимости от возраста им предоставляют адаптированные смеси, фруктовые соки, овощные и фруктовые пюре, каши или молоко, кефир, творог, фруктовое пюре и соки.
Всего по городу действуют 252 молочно-раздаточных пункта.
В августе 2020 года сообщалось, что более 327 тысяч москвичей ежемесячно получают полезные продукты в молочно-раздаточных пунктах столичного департамента здравоохранения. Работа этих пунктов не прекращалась и во время пика распространения коронавируса.
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