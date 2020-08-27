Медицинский центр построят на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На юго-западе Москвы построят медицинский центр, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Город объявил аукцион по аренде земельного участка площадью 0,21 гектара в Северном Бутове. Принять участие в нем могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Участок по адресу улица Старобитцевская, владение 19, корпус 1, будет сдан в аренду на два года и восемь месяцев.

"За это время инвестору предстоит построить объект и ввести его в эксплуатацию, после чего 100 процентов площадей возведенного объекта передадут в собственность арендатора земли", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Начальная цена за год аренды составляет 8,2 миллиона рублей. Победитель аукциона получит право построить поликлинику, фельдшерский пункт, центр матери и ребенка, диагностический центр, молочную кухню, станцию донорства крови или клиническую лабораторию.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 сентября. Торги состоятся 1 октября. Ознакомиться со всеми предложениями по аренде участков можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Земля под строительство".

Ранее сообщалось, что в районе Бирюлево Восточное построят детскую поликлинику с травматологическим отделением на 320 посещений в смену. Поликлиника площадью около девяти тысяч квадратных метров расположится на улице Лебедянской, владении 23.

В комплексе предусмотрены педиатрическое, лабораторное, кабинеты здорового ребенка, лучевой и функциональной диагностики. Проект разработан архитектурным бюро МАХПИ имени академика Полянского в соответствии с дизайн-кодом для объектов здравоохранения Москвы.

