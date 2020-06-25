Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл Московский международный онкологический центр (ММОЦ), созданный по соглашению с АО "Европейский медицинский центр" (ЕМС), сообщает Агентство "Москва".

"В Москве мы приблизились к ожидаемой средней продолжительности жизни – 80 лет. Это означает, что нагрузка на онкологию будет с каждым годом более интенсивна, будет возрастать и будут более востребованы системы, связанные с онкологическим лечением", – отметил мэр.

По его словам, город создает систему и вкладывает в материальную базу, организацию и лаборатории немалые бюджетные деньги. Также есть интерес со стороны инвесторов.

"Действительно, целый ряд компаний вкладывается в эту непростую отрасль. Один из крупнейших инвесторов в онкологии – это клиника EMC, одна из крупнейших частных клиник в нашей стране", – подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что в свое время в концессию было передано морально и физически устаревшее здание, в результате появилась одна из лучших в Европе онкологических клиник.

Гендиректор "Европейского медицинского центра" Андрей Яновский сообщил, что центр будет оказывать помощь нуждающимся пациентам бесплатно по полису ОМС.

Инвестору на 49 лет был передан комплекс зданий бывшей ГКБ № 63 на улице Дурова. Компания внесла в бюджет города плату в размере 1 миллиарда рублей.

Общий объем инвестиций составил более 6 миллиардов рублей, из которых 3,5 ушло на оснащение и оборудование центра. Работы первой очереди завершились в конце 2019 года. В мае 2020 года онкоцентр принял первых пациентов.

Помощь в центре получило уже около тысячи человек. В текущем году в ММОЦ сможет пройти лучевую терапию более 4,5 тысячи пациентов.

В ближайшее время будет открыт круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики. В рамках второй очереди проекта до 2025 года на базе ММОЦ планируется создать многопрофильный медцентр.

Открытие ММОЦ позволило создать 2 тысячи новых рабочих мест, половина из них – для высококвалифицированных медработников.

В центре организуют работу международных учебно-тренировочных симуляционных центров Varian и Siemens для обучения и повышения квалификации специалистов по профилю "Радиотерапия".

Ранее мэр рассказал, что в ближайшие месяцы откроют Московский городской центр пульмонологии при клинической больнице № 67 имени Ворохобова. Собянин подчеркнул, что город не останавливает строительство новых корпусов.