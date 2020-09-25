Дети из многодетных семей могут получить приоритет при зачислении в вуз

11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Абитуриентам из семей, в которых есть три и более детей, предлагают дать преимущественное право зачисления в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Депутаты планируют рассмотреть этот законопроект на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию, сообщает "Парламентская газета".
Создание необходимых условий для возможности каждого человека получить качественное образование входит в число основных долгосрочных ориентиров стратегического развития страны до 2030 года. Как отмечают авторы инициативы, реализовать свои таланты должен любой гражданин, каким бы ни был уровень доходов его семьи.
Льгота будет действовать, если абитуриент успешно пройдет вступительные испытания. Если законопроект примут, новая норма вступит в силу с 1 января 2021 года.
Минобрнауки России подготовило изменения в правилах приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они вступят в силу с 2021/22 учебного года.
Одним из нововведений стала возможность проведения вузами единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Данная норма позволит отбирать абитуриентов по более широкому спектру программ, например на факультет вуза в целом, а уже через год-два распределять их по более узким профилям.
Вузы также смогут организовывать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор абитуриента. Таким образом, в вузы будет подаваться большее количество людей, а сами абитуриенты получат расширенные возможности поступления с различными вариантами результатов ЕГЭ.
Зачисление на бюджетные места очной формы обучения будет проходить в два этапа вместо трех. Первый этап – приоритетное зачисление, последующий – основной, без второй волны. Так, после основного зачисления в случае наличия незаполненных мест вузы смогут дополнительно зачислить абитуриентов на основании конкурсных списков.
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