В Минобрнауки подготовили новые правила приема в вузы

14:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки России подготовило изменения в правилах приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они вступят в силу с 2021/2022 учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.
Одним из нововведений стала возможность проведения вузами единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Данная норма позволит отбирать абитуриентов по более широкому спектру программ, например на факультет вуза в целом. А уже через год-два распределять их по более узким профилям.
Вузы также смогут организовывать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор абитуриента. Таким образом, в вузы будет подаваться большее количество людей, а сами абитуриенты получат расширенные возможности поступления с различными вариантами результатов ЕГЭ.
В министерстве отметили, что новыми правилами регламентируется и порядок поступления на базе среднего профессионального и высшего образования. Теперь список вступительных испытаний необязательно должен повторять такой же список абитуриентов со школьным образованием.
Вузы получат право самостоятельно устанавливать количество направлений, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе (не менее двух и не более десяти, а ранее было не более трех).
В вузах установили обязательным правилом прием документов в электронной форме.
"Устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме, например, по другой специальности. Ранее это возможно было только при условии отзыва ранее поданного заявления о приеме", – рассказали в министерстве.
Там добавили, что теперь конкурсные списки будут обновляться не менее 5 раз в день для более точного отслеживания абитуриентами актуальной информации.
Зачисление на бюджетные места очной формы обучения будет проходить в два этапа, вместо трех. Первый этап – приоритетное зачисление, последующий – основной, без второй волны. Так, после основного зачисления в случае наличия незаполненных мест вузы смогут дополнительно зачислить абитуриентов на основании конкурсных списков.
Также вузы должны будут размещать информацию о поступлении на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема, вместо 1 октября.
Ранее сообщалось, что в ведомстве рассматривали возможность введения шестилетнего специалитета для определенных направлений обучения. Это может быть необходимо для естественно-научных специальностей.
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