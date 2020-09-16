Депутаты готовят законопроект о бесплатном образовании в государственных вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" приступили к разработке законопроекта о запрете платного образования в государственных вузах РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы считаем, что, если у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас все больше и больше платных мест", – заявил лидер фракции Сергей Миронов.

По мнению политика, государственные учебные заведения должны работать только на бюджетной основе. Право на платное образование предлагается оставить за частными вузами.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее заявил, что высшим учебным заведениям необходимо наращивать число бюджетных мест. По словам специалиста, на программы обучения бакалавриата и специалитета должен быть конкурс в пределах двух человек на место.

