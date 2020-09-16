Число учащихся предпрофессиональных классов выросло на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В новом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в столичных школах выросло более чем на 20%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, повышенный интерес детей и родителей к предпрофессиональной подготовке наблюдается еще со школы. В этом году медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч юных москвичей – это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

"Так как растет востребованность этих направлений, увеличивается число образовательных учреждений, участвующих в этом проекте. Например, школ с ИТ-классами в этом учебном году стало больше почти в два раза – сейчас их 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные – в 117, медицинские – в 75, кадетские – в 249", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что число учащихся в кадетских классах выросло на 5 тысяч человек, в ИТ-классах – на 2 тысячи, в медицинских, инженерных и академических – в целом на 1,8 тысячи.

В предпрофессиональных классах у учащихся есть возможность поработать на современном лабораторно-исследовательском оборудовании, они проводят научные эксперименты и выполняют практические задания. Также ученики ходят на тематические экскурсии на площадках предприятий, научных центров и медицинских учреждений.

В медклассах оборудованы лаборатории, подобные городским больницам. На практических занятиях школьники учатся оказывать первую помощь, проводить биохимические анализы, ухаживать за маломобильными пациентами.

Учащиеся инженерных классов изучают компьютерное черчение, геодезию и картографию, промышленную оптику, разработку сверхпроводников. Они пробуют программировать и создавать мобильных роботов.

Ученики академических классов изучают нанотехнологии, радиофизику, приборостроение, космические технологии и генетику. Для этого им также предоставлено современное оборудование, причем занятия проводят не только учителя, но и ведущие ученые.

В ИТ-классах обучение проходит по шести направлениям: "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность" и "Программирование".

Для занятий в школах оборудованы специальные ИT-полигоны, оснащенные ноутбуками, планшетами, 3D-принтерами, кульманами, 3D-сканерами, конструкторами VEX, EV3, а также графическими станциями.

Кадеты проходят предпрофессиональную подготовку по 18 профилям с индивидуальной программой. У них есть возможность стать военными переводчиками, логистами, связать свое будущее с сухопутными войсками, военно-космическими силами, ракетными войсками стратегического назначения, военно-морским флотом или МЧС.

Ранее Сергей Собянин отметил, что абитуриенты московских колледжей все чаще стали выбирать профессии, связанные с программированием и графическим дизайном.

Мэр высоко оценил качество среднего образования в столице и добавил, что уже в 15–16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда.

