В Москве оформить льготный статус многодетной семьи можно онлайн

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Льготный статус для многодетных семей теперь можно получить в упрощенном порядке. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что данный льготный статус присваивается родителям или усыновителям и детям, которые проживают в семье, где родились или воспитываются трое и более детей. Статус действует до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах – 18 лет.

"В соответствии с новым порядком оформить льготный статус будет проще: подача заявки теперь происходит исключительно в электронной форме через официальный сайт мэра Москвы. Лично приходить в центры госуслуг "Мои документы" или отделы социальной защиты не требуется", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, согласно новому постановлению, будет сокращен перечень необходимых документов. Предоставлять справку об обучении в школе необходимо будет лишь тем, кто обучается в частных или федеральных учебных заведениях. В остальных случаях это будет подтверждаться автоматически. Кроме этого, органы власти будут самостоятельно проверять необходимые сведения о членах семьи. Исключения составят случаи, когда это невозможно по объективным причинам.

"Принести недостающие документы можно будет в любой центр госуслуг "Мои документы" в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления. Оформление статуса многодетной семьи займет не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет", – отмечено в тексте.

Сразу после назначения статуса многодетной семьи данные будут занесены в единую электронную базу. Это позволит предоставлять льготникам меры поддержки: бесплатное питание в школе, льготы по оплате ЖКУ и другое.

При этом оформить традиционное бумажное удостоверение также будет возможно в центрах "Мои документы".

"Удостоверение по-прежнему может понадобиться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных организациях", – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время в столице проживает 164,6 тысячи многодетных семей. Это в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад. В прошлом году за удостоверениями многодетной семьи в столице обратились 34,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что абитуриентам из семей, в которых есть три и более детей, предлагают дать преимущественное право зачисления в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Депутаты планируют рассмотреть этот законопроект на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

