Родительство на самом деле: о чем обычно не рассказывают до рождения малыша

Постоянная проверка на стрессоустойчивость, одиночество, отсутствие свободного времени, грязь и беспорядок. О каких нюансах родительства обычно не рассказывают и почему эта информация все-таки нужна – в колонке журналиста и мамы Евгении Артамоновой.



Зачем все это знать? На мой взгляд, предупрежден – значит вооружен! Можно на какую-то тему прочесть книгу, спросить совета заранее или как минимум быть готовым к тому, что реальность может отличаться от картинок в соцсетях и рассказов знакомых. Людям свойственно делиться хорошим и через какое-то время забывать негатив.

Зачатие и роды – только самое начало пути. Зачастую будущие мамы концентрируются на этапе беременности и появления малыша на свет. А все, что происходит после, становится неожиданным и не очень приятным сюрпризом.

1. Постоянный беспорядок и грязные вещи.

Дети очень быстро устраивают хаос даже в самом аккуратном и прибранном доме. Разбросанные игрушки, разбитые ценные вещи, рисунки на обоях… Список можно продолжать бесконечно. А последствия такой бурной деятельности приходится разбирать каждый день.

Не меньше достается и детской одежде. Сейчас моему сыну 2 года. После пары месяцев использования футболки и штаны можно выкидывать. Ребенок умудряется поставить за полдня всевозможные несводимые пятна от еды, измазаться красками и пластилином, залезть в грязь и покопаться в песке. Почти каждый вечер я сижу в резиновых перчатках, разбавляю термоядерную смесь пятновыводителя, наношу на одежду и жду результата. Обычно он меня не радует, и приходится проводить процедуру снова и снова.

2. Рутина.

Повторяющиеся изо дня в день процессы очень выматывают: одинаковые капризы, одинаковый порядок действий, одинаковые проблемы, одни и те же дети на площадке. Вроде как можно активничать – ездить вместе с малышом на выставки и концерты, по гостям, но чаще всего это отнимает слишком много сил, и приходится снова возвращаться к привычному круговороту событий.

3. Постоянная проверка на стрессоустойчивость.

Дети мастерски выводят из себя даже самых спокойных взрослых. Они очень наблюдательны и быстро понимают, на какие болевые точки можно давить, чтобы получить желаемое.

4. Одиночества не будет.

Можно забыть об ощущении беззаботного времяпрепровождения наедине с самим собой. Чаще всего даже в туалет нельзя сходить спокойно. Это не миф. Как-то на мамской встрече в кафе общалась с матерью четверых. И на вопрос: "Что самое сложное?" – она сказала: "Уже давно не помню, как это – быть в тишине и одиночестве".



5. Вечная нехватка времени.

Только став родителем, понимаешь, как много мог делать без ребенка. И немного завидуешь тем, кто не ценит своей свободы.

6. Кошмары детского сна.

Мало кто до рождения задумывается о детском сне. А это целая наука. За редким исключением, детям нужно помогать заснуть (давать грудь, бутылочку, укачивать, петь песенки).

7. Отпуск не будет прежним.

В отпуске между бездетными и теми, кто познал радости родительства, огромная пропасть. Если не брать с собой нянь-бабушек и других помощников, то получится все что угодно, но точно не отдых. Я называю это путешествием и приключением.

9. Поездки на машине.

Передвижение на авто с малышом – отдельный квест! Наверное, есть дети, которые с младенчества спокойно смотрят по сторонам, но я таких не встречала. Когда они совсем маленькие, высчитываешь время сна, подстраиваешься под него и надеешься, что ребенок заснет и не будет истошно вопить всю дорогу. С теми, кто постарше, такой трюк уже не срабатывает. Приходится без конца развлекать, и не всегда это помогает.

10. Забудьте о "поваляться в кровати утром" и о поздних пробуждениях.

С ребенком будильник можно не ставить. Долгие годы маленький человек будет вас поднимать вне зависимости от того, насколько вы устали и во сколько легли. Еще прыгать по кровати и по вам, выдергивать волосы и так далее.

Помимо вышеперечисленных, существует еще множество различных нюансов, но причин заводить детей еще больше. Дети стоят того! А со всеми сложностями вполне можно справиться. Пройдитесь по пунктам, изучите вопросы глубже, вооружитесь советами экспертов, разными лайфхаками других мам и пап, современными гаджетами, и тогда путь родительства будет не таким пугающим и сложным.