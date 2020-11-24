Назван возраст, в котором москвички чаще всего становятся мамами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство москвичек впервые становятся матерями в 29 лет, сообщает "Вечерняя Москва".

Несмотря на статистику, в этом году выросло число жительниц столицы, родивших ребенка в 20 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10%.

Большинству москвичек, родивших в этом году, 32 года. У порядка 40% из них ребенок был первым.

Ранее сообщалось, что у женщин с COVID-19 за время пандемии коронавируса в Москве родились 239 детей. Среди новорожденных – четыре двойни.

Большинство – доношенные дети. Большая часть пациенток рожала самостоятельно. Кесарево сечение выполнялось практически в 40% случаев.

Главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян заявила, что коронавирус не передается детям от матери во время беременности. По ее утверждению, заражение возможно только после родов.