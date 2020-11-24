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Общество

10:38

Назван возраст, в котором москвички чаще всего становятся мамами

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство москвичек впервые становятся матерями в 29 лет, сообщает "Вечерняя Москва".

Несмотря на статистику, в этом году выросло число жительниц столицы, родивших ребенка в 20 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10%.

Большинству москвичек, родивших в этом году, 32 года. У порядка 40% из них ребенок был первым.

Ранее сообщалось, что у женщин с COVID-19 за время пандемии коронавируса в Москве родились 239 детей. Среди новорожденных – четыре двойни.

Большинство – доношенные дети. Большая часть пациенток рожала самостоятельно. Кесарево сечение выполнялось практически в 40% случаев.

Главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян заявила, что коронавирус не передается детям от матери во время беременности. По ее утверждению, заражение возможно только после родов.

Врачи рассказали, передается ли коронавирус ребенку во время беременности

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