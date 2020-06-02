В Москве у женщин с COVID-19 родилось 239 детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У женщин с COVID-19 за время пандемии коронавируса в Москве родилось 239 детей, среди новорожденных – четыре двойни. Об этом сообщил главный внештатный акушер-гинеколог столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.

По его словам, большинство – доношенные дети, передает Агентство "Москва". "В структуру ранней неонатальной смертности у нас попали двое детей с весом до 1 килограмма и один с весом чуть более 1 килограмма, это все дети с низкой или экстремально низкой массой тела", – уточнил Оленев.

Большая часть пациенток рожала самостоятельно, отметил он. "Кесарево сечение выполнялось практически в 40% случаев, подавляющее большинство – 60% пациенток – родили самостоятельно, четыре вакуум-экстракции", – объяснил гинеколог.

Акушерские службы Москвы в период пандемии коронавируса внедряют ультразвуковые исследования (УЗИ) и кардиотокографию (КТГ) беременным на дому. Портативные устройства может взять с собой акушерка, дистанционно обсудить результаты с врачом и при благополучном исходе перейти на следующий участок, рассказал Оленев. На дому возможны и очные консультации, на которых женщинам могут измерить давление и уровень белка в моче экспресс-тест-полосками.

Главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян заявила, что коронавирус не передается детям от матери во время беременности. По ее утверждению, заражение возможно только после родов.

На 25 мая в РФ была зарегистрирована 2 561 беременная с коронавирусной инфекцией. Из них подтвержденный по всем тестам диагноз у 2 035, свыше 800 живет в Москве.