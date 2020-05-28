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Общество

13:58

Точных данных о передаче COVID-19 от беременной женщины к ребенку нет – Минздрав

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пока нет точных данных о том, может ли беременная женщина с подтвержденным COVID-19 передать вирус ребенку. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусной инфекцией.

"На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент. Имеются единичные сообщения о выявлении вируса методом ПЦР в грудном молоке", – сказано в сообщении.

Ранее главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян заявляла, что коронавирус не передается детям от матери во время беременности. Она отмечала, что заражение возможно только после родов.

Однако сообщалось, что в Северной Осетии родился младенец с COVID-19. Данные были подтверждены региональным министерством здравоохранения.

Врачи рассказали, передается ли коронавирус ребенку во время беременности

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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