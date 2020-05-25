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Общество

13:34

Коронавирус не передается детям от матери во время беременности – эксперт Минздрава

медицина общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян заявила, что коронавирус не передается детям от матери во время беременности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, заражение возможно только после родов.

"Мать как бы охраняет своего ребенка, если у нее имеется даже положительный [статус] COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорожденных, то после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими", – заявила Адамян.

На данный момент, как сообщила акушер-гинеколог, в РФ насчитывается более 2,5 тысячи беременных с подтвержденным COVID-19. Из них 800 проживают на территории Москвы. Женщины находятся под наблюдением врачей.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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