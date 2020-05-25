Ежемесячные выплаты беременным женщинам предложили ввести в РФ

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В России предложили ввести меры поддержки беременным женщинам. Согласно инициативе, им предлагается предоставлять ежемесячную финансовую помощь в размере не ниже прожиточного минимума, сообщает News.ru.

В обращении общероссийского общественного движения "За жизнь!" премьер-министру Михаилу Мишустину сказано, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции резко возросло число нуждающихся граждан.

В связи с этим авторы инициативы полагают, что для поддержки беременных женщин необходимо ввести гарантии на получение ежемесячной материальной поддержки вплоть до рождения ребенка.

"Сейчас на фоне кризиса умножаются страхи за будущее, которые обычно бывают у всех беременных. А с развитием экономических проблем и падением доходов почти каждая беременность может стать кризисной. Поэтому им помощь государства особенно важна", – резюмировал координатор общественного движения Сергей Чесноков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей для всех детей до трех лет.

Также известно, что единоразовая выплата, введенная с 1 июня для каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, составит 10 тысяч рублей.

Помимо этого, сообщалось, что вдвое был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.