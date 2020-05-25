В России могут изменить возраст начисления надбавки к пенсии

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии с 75 лет вместо 80, как сейчас.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно действующему законодательству, пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет, выплаты увеличивают на 100 процентов.

Это обусловлено нуждаемостью в постоянном постороннем уходе. Парламентарии указывают, что практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания.

"В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения", – отмечают авторы законопроекта.

При этом они ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которая относит людей в возраст 75 лет к лицам старческого возраста.

Данная классификация опирается на анатомические и физиологические особенностиорганизма человека. Вступление в силу закона предполагается с 1 января 2021 года.

Ранее доцентра РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что в случае критической ситуации на рынке труда людям предпенсионного возраста могут позволить раньше выйти на пенсию.

По ее словам, это связано с тем, что рабочие места необходимо будет предоставлять молодежи, которые столкнутся с проблемами с трудоустройством.