В РФ насчитывается более 2,5 тыс беременных с подтвержденным COVID-19

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В России на сегодняшний день насчитывается более 2 тысяч беременных женщин, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. С таким заявлением выступил главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.

"В нашей стране на сегодняшний день 2 561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз у 2035", – сообщила она в эфире телеканала "Россия 1".

При этом отмечается, что свыше 800 из них проживает в Москве.

Ранее сообщалось о том, что беременным женщинам следует особенно внимательно относиться к вопросам гигиены в период распространения коронавируса. Им рекомендовали меньше пользоваться городским транспортом и не посещать общественные места, в том числе минимизировать обращения к участковому акушеру-гинекологу в женскую консультацию.