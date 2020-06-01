В Забайкалье женщина с COVID-19 родила здорового ребенка

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В Забайкальском крае женщина с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию родила здорового ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, роды прошли в читинском госпитале. На свет появилась девочка весом 3,7 килограмма и ростом 54 сантиметра.

"Молодая женщина с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции благополучно родила малыша в моностационаре на базе городской больницы больницы номер 1", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что возраст матери составляет 25 лет. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении в удовлетворительном состоянии. По заявлениям врачей, она чувствует себя хорошо.

Новорожденная девочка была направлена в краевую детскую клиническую больницу.

"Пока у ребенка анализ на коронавирус не подтвержден", – пояснили в Минздраве.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ объяснили, в каком случае надо делать тест младенцам на коронавирус. Отмечалось, что тесты проводятся двукратно – в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни.