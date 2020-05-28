В Минздраве объяснили, в каком случае надо делать тест младенцам на коронавирус

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Исследование на наличие нового коронавируса обязательно нужно делать только новорожденным, у чьих матерей было подтверждено заболевание. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения.
"Обязательному тестированию на коронавирус подлежат только новорожденные, родившиеся от матерей с COVID-19", – заявили в Минздраве РФ.
Отмечается, что тесты проводятся двукратно – в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни. Так, все транспортировки новорожденных производятся с участием минимум двух медицинских работников, один из которых врач, следует из рекомендаций на сайте ведомства.
До этого главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян говорила, что коронавирусная инфекция не передается детям от матери во время беременности. По ее словам, заболевание возможно только после родов.
При этом появилась информация, что в Северной Осетии родился младенец с COVID-19. Данные подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.
В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.
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