Акушер рассказала об оптимальном детородном возрасте

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Акушер Арина Чак считает, что сегодня благодаря развитию медицины и технологий рожать не поздно практически в любом возрасте, сообщает "Мир 24".
"Репродуктивные технологии сейчас очень развиты, что позволяет рожать детей практически в любом возрасте. Медицине известны случаи, когда мамами становились и в 60 лет", – сказала она.
Чак отмечает, что все-таки более молодым женщинам легче дается перенести беременность. С возрастом организм человека сильнее изнашивается, отмечает эксперт.
"За свои годы человек сталкивается с большим количеством инфекций, органы и системы изнашиваются, поэтому забеременеть и выносить плод становится сложнее", – пояснила акушер.
Ранее сообщалось, что большинство москвичек впервые становятся матерями в 29 лет. Несмотря на статистику, в этом году выросло число жительниц столицы, родивших ребенка в 20 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10%.
Также главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян ранее заявила, что коронавирус не передается детям от матери во время беременности. По ее утверждению, заражение возможно только после родов.
"Специальный репортаж": "родить с коронавирусом"
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