Женщина и ее дочь умерли после домашних родов в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковных Мытищах следователи проводят проверку по факту смерти 38-летней женщины и ее новорожденной дочери. Об этом говорится на сайте СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, 25 февраля женщина родила ребенка в ванной комнате у себя дома.

"В последующем, в связи с ухудшением состояния она совместно с новорожденной была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались", – говорится в сообщении.



Для выяснения причин произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ставропольском крае 24-летняя женщина умерла во время родов. Как уточнялось, женщину госпитализировали в отделение акушерства и гинекологии больницы в связи с предстоящими родами. После проведения операции кесарева сечения ее состояние ухудшилось, а на следующий день женщина умерла.

