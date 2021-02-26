Женщина и ее дочь умерли после домашних родов в Подмосковье

12:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В подмосковных Мытищах следователи проводят проверку по факту смерти 38-летней женщины и ее новорожденной дочери. Об этом говорится на сайте СК РФ по Московской области.
По предварительным данным, 25 февраля женщина родила ребенка в ванной комнате у себя дома.
"В последующем, в связи с ухудшением состояния она совместно с новорожденной была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались", – говорится в сообщении.
Для выяснения причин произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Ставропольском крае 24-летняя женщина умерла во время родов. Как уточнялось, женщину госпитализировали в отделение акушерства и гинекологии больницы в связи с предстоящими родами. После проведения операции кесарева сечения ее состояние ухудшилось, а на следующий день женщина умерла.
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