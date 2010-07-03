На Ставрополье возбуждено дело по факту смерти роженицы

В Ставропольском крае 24-летняя женщина умерла во время родов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело.
"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в связи со смертью 24-летней женщины при родах в Андроповской районной больнице по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сообщило ведомство.
По данным следствия, женщину госпитализировали в отделение акушерства и гинекологии больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа ей провели операцию кесарева сечения.
Состояние роженицы резко ухудшилось после этого. Она умерла утром 16 августа.
По предварительным данным экспертизы, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами.
Следователи провели осмотр места происшествия. Изъяты документы и биоматериалы. Назначены судебные экспертизы.
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