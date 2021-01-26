В Минздраве объяснили, когда женщина должна быть в маске во время родов

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Рекомендация носить маску во время родов предназначена только для рожениц с коронавирусом, причем в каждом конкретном случае этот вопрос рассматривается индивидуально, пояснила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.

"Рекомендации о ношении масок роженицами относятся к роженицам с новой коронавирусной инфекцией. Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному", – приводит слова Адамян РИА Новости.

Она отметила, что это правило соответствует нормам, введенным во многих западных странах, и не представляет никакой угрозы для матери и новорожденного. Адамян уточнила, что в момент максимальной физической активности во время родов женщина может временно снять маску и надеть ее снова, когда ребенок родился.

"В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально с учетом возможных противопоказаний, связанных со здоровьем пациентки, но важно отметить, что ношение масок, прежде всего, защищает роженицу, новорожденного и персонал", – сказала врач.

Ранее врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли роженицу с поражением 95% легких из-за COVID-19. Пациентка поступила в роддом на 34-й неделе беременности в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Ей решили делать кесарево сечение.