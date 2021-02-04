Московские врачи удалили аппендицит у женщины на восьмом месяце беременности

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы
Хирурги инфекционной клинической больницы № 2 удалили воспаленный аппендикс женщине на 29-й неделе беременности. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения.
Как уточняется, женщина поступила в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.
"Кишечной инфекции не оказалось, зато заподозрили острый аппендицит. После УЗИ-обследования больная была осмотрена заведующим хирургическим отделением Александром Фаллером, диагноз подтвержден. Женщину экстренно подготовили к операции", – говорится в сообщении.
В Депздраве отметили, что пациентка жаловалась на боли в правой половине живота и тошноту, при этом у нее отсутствовали хронические заболевания, также она не контактировала с инфекционными больными.
По словам врача анестезиолога-реаниматолога Владимира Тяна, слова которого приводятся в сообщении, вместо общего наркоза пациентке сделали спинальную анестезию. По словам врача, это позволило не только уменьшить риск трудной интубации и аспирации, но и избежать множества нежелательных воздействий препаратов на плод.
Хирург Геннадий Письменный отметил, что операция длилась всего 20 минут.
В настоящее время женщине и ее будущему ребенку ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.
Летом прошлого года врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с опухолью размером в треть мозга. Медикам для удаления образования пришлось сделать разрез фактически от уха до уха.
В Депздраве рассказали, что опухоль росла у женщины в головном мозге годами и никак себя не проявляла до осени 2019 года. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, поэтому потребовалась срочная операция. Хирургам нужно было отделить сосуды, не повредив их, чтобы избежать обильного кровотечения.
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