Московские врачи удалили аппендицит у женщины на восьмом месяце беременности

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Хирурги инфекционной клинической больницы № 2 удалили воспаленный аппендикс женщине на 29-й неделе беременности. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как уточняется, женщина поступила в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.

"Кишечной инфекции не оказалось, зато заподозрили острый аппендицит. После УЗИ-обследования больная была осмотрена заведующим хирургическим отделением Александром Фаллером, диагноз подтвержден. Женщину экстренно подготовили к операции", – говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что пациентка жаловалась на боли в правой половине живота и тошноту, при этом у нее отсутствовали хронические заболевания, также она не контактировала с инфекционными больными.

По словам врача анестезиолога-реаниматолога Владимира Тяна, слова которого приводятся в сообщении, вместо общего наркоза пациентке сделали спинальную анестезию. По словам врача, это позволило не только уменьшить риск трудной интубации и аспирации, но и избежать множества нежелательных воздействий препаратов на плод.

Хирург Геннадий Письменный отметил, что операция длилась всего 20 минут.

В настоящее время женщине и ее будущему ребенку ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

Летом прошлого года врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с опухолью размером в треть мозга. Медикам для удаления образования пришлось сделать разрез фактически от уха до уха.

В Депздраве рассказали, что опухоль росла у женщины в головном мозге годами и никак себя не проявляла до осени 2019 года. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, поэтому потребовалась срочная операция. Хирургам нужно было отделить сосуды, не повредив их, чтобы избежать обильного кровотечения.

