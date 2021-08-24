Российские ученые разработают ПО для определения рака по запаху человека

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Российские специалисты разрабатывают программное обеспечение, позволяющее врачам определять рак по запаху человека. Отмечается, что для диагностики болезней будут использоваться приборы российского производства. Об этом "Газете.ру" рассказали в компании Artezio.

В компании ставят целью сделать эту технологию доступной в поликлиниках России.

"Это программное обеспечение нужно правильно интегрировать в медицинские решения, чтобы врач получал более понятную картину для себя, чтобы информация, полученная от цифрового "носа", соответствовала медицинским стандартам", – сообщили в компании.

Специалисты отметили, что данное нововведение сделать частью медицины нелегко, поскольку это достаточно консервативная сфера.

"Потребуется разработка новых стандартов диагностики и получение разрешений на использование новых приборов", – добавили разработчики.

Устройства оцифровки запахов имитируют человеческий нос – аппарат втягивает воздух и с помощью специального блока датчиков происходит анализ запаха.

Ранее американские медики обнаружили способ, позволяющий определить ранние признаки болезни Альцгеймера при сканировании глаз.