Российские ученые разработают ПО для определения рака по запаху человека

17:58
Фото: depositphotos/vitanovski
Российские специалисты разрабатывают программное обеспечение, позволяющее врачам определять рак по запаху человека. Отмечается, что для диагностики болезней будут использоваться приборы российского производства. Об этом "Газете.ру" рассказали в компании Artezio.
В компании ставят целью сделать эту технологию доступной в поликлиниках России.
"Это программное обеспечение нужно правильно интегрировать в медицинские решения, чтобы врач получал более понятную картину для себя, чтобы информация, полученная от цифрового "носа", соответствовала медицинским стандартам", – сообщили в компании.
Специалисты отметили, что данное нововведение сделать частью медицины нелегко, поскольку это достаточно консервативная сфера.
"Потребуется разработка новых стандартов диагностики и получение разрешений на использование новых приборов", – добавили разработчики.
Устройства оцифровки запахов имитируют человеческий нос – аппарат втягивает воздух и с помощью специального блока датчиков происходит анализ запаха.
Ранее американские медики обнаружили способ, позволяющий определить ранние признаки болезни Альцгеймера при сканировании глаз.
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