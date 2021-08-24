Итальянские ученые предупредили о новой опасной пандемии в XXI веке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Итальянские ученые из Университета Падуи спрогнозировали новую опасную пандемию, которая может случиться в ближайшие 60 лет. Это следует из результатов исследования, опубликованных в издании PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).
Специалисты использовали метод статистического анализа. Им удалось провести анализ распространения болезней во всем мире за последние четыре века. Они исследовали такие заболевания, как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. В результате исследований выяснилось, что экстремальные пандемии – не редкое явление, а следующая глобальная вспышка инфекции может произойти к 2080 году.
По словам ученых, вероятность того, что человек 2000 года рождения станет свидетелем новой пандемии, равна 38%.
Среди причин специалисты выделили рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.
Ранее сообщалось, что вакцины от гриппа стали менее эффективными на фоне коронавируса. Надзор за штаммами гриппа резко сократился, поскольку внимание ученых сместилось на разработку вакцин от COVID-19.
Руководитель Национального центра по гриппу ВОЗ Беверли Тейлор заметил, что объем предоставляемых данных о генетической последовательности вируса гриппа сократился на 94 процента. Это может привести к серьезным вспышкам заболеваемости гриппом.
По словам Тейлора, предположительно, лишь только в Англии зимой 2021 года от гриппа могут погибнуть до 60 тысяч человек.
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