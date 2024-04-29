Москвичи забронировали около 500 тысяч книг с помощью сервиса "Библиотеки Москвы"

Фото: пресс-служба ДИТ

Около полумиллиона книг заказали с 2021 года пользователи сервиса "Библиотеки Москвы". В апреле проекту исполнилось три года, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В первом квартале текущего года горожане забронировали издания около 72 тысяч раз – это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го", – цитируют заммэра на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, в течение трех лет сервис совершенствовали: добавляли новые возможности и улучшали интерфейс. С помощью онлайн-платформы можно заказать необходимые издания в ближайшей библиотеке, а также получить рекомендации на основе личных предпочтений. Кроме того, пользователям доступны более чем 30 тематических подборок. За их формирование отвечает система на основе нейросети.

Уточняется, что одной из популярных функций сервиса является изменение даты возврата книги. С 2021 года ей воспользовались более 718 тысяч раз. Благодаря этой опции не нужно ждать подтверждения от библиотеки, продление произойдет автоматически на 30 дней.

Среди других функций сервиса есть просмотр афиши ближайших событий в читальнях, регистрация или оплата билета на мероприятие. Кроме того, в личном кабинете на mos.ru можно настроить виджет "Мои книги". Благодаря нему пользователь сможет оперативно получать информацию о забронированных книгах, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения.

Самыми популярными произведениями по числу бронирований в сервисе среди пользователей всех возрастов являются:



"Волшебное кольцо" Андрея Платонова;

"Три товарища" Эриха Марии Ремарка;

"Джейн Эйр" Шарлотты Бронте;

"Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса;

"На закате" Хван Согена.

Ранее более 40 тысяч человек приняли участие в ежегодной акции "Библионочь" в Москве. Порядка 700 гостей мероприятия стали постоянными посетителями столичных библиотек и оформили единый читательский билет.