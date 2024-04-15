Новые площадки для аренды появились на столичном сервисе "Вместе с культурой"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В онлайн-сервисе "Вместе с культурой" появилось более 20 новых площадок для бронирования, которые находятся в библиотеках и культурных центрах Москвы. Об этом пишут на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, любой москвич старше 18 лет с полной учетной записью на mos.ru может забронировать зал в учреждении культуры. Площадки подойдут для проведения корпоративных и частных мероприятий. В культурных центрах можно провести лекции, научные конференции, благотворительные вечера, художественные выставки и многое другое.

Новые площадки для аренды стали доступны в Измайлове, Метрогородке, Ивановском и Рязанском районах, Текстильщиках, Капотне, Кунцеве, Савелках.

Так, в атриуме культурного центра "Зеленоград" можно организовать праздничное мероприятия. В помещении есть гардероб, торговые аппараты и розетки. Площадка подойдет для художественных выставок, праздничных мероприятий, соревнований, ярмарок, семинаров или благотворительных вечеров. Вместимость помещения составляет 40 человек.

Среди новых площадок также есть небольшой зал для занятий хореографией в Доме культуры "Капотня". В помещении панорамные окна, хореографические станки и настенные зеркала. Зал подойдет для репетиций и танцевальных вечеров.

Также большая универсальная площадка появилась в библиотеке № 182. В помещении есть видеопроектор, пианино, розетки, работает Wi-Fi. Пространство подойдет для проведения концертов, творческих вечеров, семинаров и конференций.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сервис "Вместе с культурой" помог организовать 25 тысяч мероприятий. В каталоге представлены более 1,3 тысячи помещений. Выбрать наилучший вариант можно с помощью интерактивной карты, календаря свободных дат и фильтра по типу мероприятий.